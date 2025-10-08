Украина может получить деньги на закупки газа от "надежного партнера"
Европейский банк реконструкции и развития может предоставить Украине средства для закупок газа. Это нужно для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025-2026.
Кто может предоставить средства на закупки газа Украине?
Также обсудили перспективу мобилизации средств под гарантии ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Так, министр финансов Сергей Марченко и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне обсудили поддержку украинской энергосистемы. Об этом говорится в заметке на Facebook.
Отмечается, что ЕБРР остается надежным партнером Украины в вопросах реконструкции и восстановления. Только с начала полномасштабного вторжения России в Украину Банк инвестировал на реализацию проектов по восстановлению критической инфраструктуры более 8 миллиардов евро.
Стороны обозначили возможность привлечения от Банка и других доноров дополнительного финансирования для закупки газа для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025-2026. А также перспективу мобилизации средств под гарантии ЕС,
– сообщили в Минфине.
Министр Сергей Марченко сообщил, что 8 октября обсудили с ЕБРР возможность мобилизации дополнительного финансирования для закупки газа. Украину ждет непростая зима, учитывая усиление атак России на мощности НАК "Нафтогаз" и энергетическую систему Украины в целом.
В 2022-2025 годах ЕБРР предоставил почти 1 миллиард евро на экстренную закупку газа для обеспечения стабильного прохождения отопительных сезонов 2022-2026 годов,
– идет речь в заметке.
Обратите внимание! Только в 2025 году были заключены кредитные соглашения с НАК "Нафтогаз" на 770 миллионов евро, из них 500 миллионов евро – под гарантии Европейской комиссии, 270 миллионов евро - под гарантии правительства.
Что еще известно о решении правительства по газу?
В ближайшее время украинское правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Это он обсудил на совещании с Премьер-министром Юлией Свириденко. Совещание состоялось 7 октября.
Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергообеспечения в прифронтовых громадах,
– отметил президент Украины.
Важно! Кроме того, правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики.
Что еще следует знать о газе и отопительном сезоне в Украине?
Сейчас Украина планирует увеличить возможности импорта газа на 30%. Это, вероятно, дополнительные около 1,5 миллиарда кубометров газа.
В частности запасы газа в Украине составляют 8,353 миллиарда кубических метров. В то же время чтобы пройти отопительный сезон, стране нужно ориентировочно 13,2 миллиарда кубических метров газа.