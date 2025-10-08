Европейский банк реконструкции и развития может предоставить Украине средства для закупок газа. Это нужно для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025-2026.

Кто может предоставить средства на закупки газа Украине?

Также обсудили перспективу мобилизации средств под гарантии ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Читайте также Где в Украине сосредоточено более 75% газа: одна из областей лидирует

Так, министр финансов Сергей Марченко и вице-президент ЕБРР Маттео Патроне обсудили поддержку украинской энергосистемы. Об этом говорится в заметке на Facebook.

Отмечается, что ЕБРР остается надежным партнером Украины в вопросах реконструкции и восстановления. Только с начала полномасштабного вторжения России в Украину Банк инвестировал на реализацию проектов по восстановлению критической инфраструктуры более 8 миллиардов евро.

Стороны обозначили возможность привлечения от Банка и других доноров дополнительного финансирования для закупки газа для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025-2026. А также перспективу мобилизации средств под гарантии ЕС,

– сообщили в Минфине.

Министр Сергей Марченко сообщил, что 8 октября обсудили с ЕБРР возможность мобилизации дополнительного финансирования для закупки газа. Украину ждет непростая зима, учитывая усиление атак России на мощности НАК "Нафтогаз" и энергетическую систему Украины в целом.

В 2022-2025 годах ЕБРР предоставил почти 1 миллиард евро на экстренную закупку газа для обеспечения стабильного прохождения отопительных сезонов 2022-2026 годов,

– идет речь в заметке.

Обратите внимание! Только в 2025 году были заключены кредитные соглашения с НАК "Нафтогаз" на 770 миллионов евро, из них 500 миллионов евро – под гарантии Европейской комиссии, 270 миллионов евро - под гарантии правительства.

Что еще известно о решении правительства по газу?

В ближайшее время украинское правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Это он обсудил на совещании с Премьер-министром Юлией Свириденко. Совещание состоялось 7 октября.

Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергообеспечения в прифронтовых громадах,

– отметил президент Украины.

Важно! Кроме того, правительство выделило дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики.

Что еще следует знать о газе и отопительном сезоне в Украине?