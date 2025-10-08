Хто може надати кошти на закупівлі газу Україні?

Також обговорили перспективу мобілізації коштів під гарантії ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Так міністр фінансів Сергій Марченко та Віце-президент ЄБРР Маттео Патроне обговорили підтримку української енергосистеми. Про це йдеться у дописі на Facebook.

Наголошується, що ЄБРР залишається надійним партнером України у питаннях реконструкції та відновлення. Тільки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Банк інвестував на реалізацію проєктів з відновлення критичної інфраструктури понад 8 мільярдів євро.

Cторони окреслили можливість залучення від Банку та інших донорів додаткового фінансування для закупівлі газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026. А також перспективу мобілізації коштів під гарантії ЄС,

– повідомили у Мінфіні.

Міністр Сергій Марченко повідомив, що 8 жовтня обговорили з ЄБРР можливість мобілізації додаткового фінансування для закупівлі газу. На Україну чекає непроста зима, з огляду на посилення атак Росії на потужності НАК "Нафтогазу" та енергетичну систему України загалом.

У 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 мільярд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення стабільного проходження опалювальних сезонів 2022-2026 років,

– йде мова у дописі.

Зверніть увагу! Лише у 2025 році було укладено кредитні угоди з НАК "Нафтогаз" на 770 мільйонів євро, з них 500 мільйонів євро – під гарантії Європейської комісії, 270 мільйонів євро - під гарантії Уряду.

Що ще відомо про рішення уряду щодо газу?

Найближчим часом український ряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Це він обговорив на нараді з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Нарада відбулася 7 жовтня.

Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення,

– зазначив президент України.

Важливо! Крім того, ряд виділив додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики.

Що ще слід знати про газ та опалювальний сезон в Україні?