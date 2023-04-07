Депозиты по-новому под 25%: как украинцам воспользоваться выгодными сертификатами от НБУ

Гривневые депозиты в последнее время не пользуются популярностью среди населения, поскольку ставки по ним преимущественно ниже уровня инфляции. Поэтому НБУ с 7 апреля вводит ряд изменений, чтобы изменить ситуацию.

Изменения НБУ с 7 апреля

Во время последнего сообщения НБУ о пересмотре уровня учетной ставки, регулятор сообщил, что:

трехмесячные депозиты теперь будут размещаться на уровне учетной ставки, то есть под 25%, и планирует использовать этот инструмент не менее года;

снизится ставка по депозитному сертификату овернайт (на них банки размещают свободные средства на одну ночь) с 23% годовых до 20% годовых, что должно уменьшить заработки банков на свободных средствах, размещенных посуточно.

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В НБУ изменения обосновали желанием сделать гривневые депозиты более привлекательными для украинцев, учитывая текущую и ожидаемую инфляцию. В настоящее время население сохраняет значительный объем средств на текущих счетах.

Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при условии дальнейшего смягчения административных ограничений,

– говорится в сообщении.

Поскольку ставки по депозитам банки предлагают существенно ниже текущего уровня инфляции, то и гривневые вклады не пользуются популярностью среди населения. Отметим, что гривна девальвировала на 25% за последний год.

Введение трехмесячных депозитных сертификатов со ставкой 25% годовых – лишь одна из комплекса мер НБУ, направленных на популяризацию именно срочных депозитов, поясняет в комментарии 24 Каналу банкир Иван Свитек.

Он также напоминает, что с 11 мая срочные депозиты до 92 дней, включая де-факто, будут приравнены к текущим счетам физлиц в части формирования резервов. То есть банки будут формировать резервы по таким депозитам и не смогут пользоваться 20% гривневых средств и 30% валютных.

Иван Свитек Глава правления ЮНЕКС Банка Вместе весь комплекс мероприятий делает для банков менее выгодным привлечение средств на текущие или карточные счета, а также срочные депозиты до 92 дней включительно. Зато депозиты от трех месяцев становятся наиболее привлекательными для финучреждений, а значит и для клиентов. Ввиду ставки трехмесячных депозитных сертификатов, теоретическая максимальная ставка по вкладам от трех месяцев может достигнуть 20 – 21% годовых в гривне. И некоторые банки действительно уже предлагают приближенные к указанным уровням депозитные продукты.

Но все же вряд ли следует ожидать максимальных уровней от крупнейших банков, считает Свитек. Поскольку индекс UIRD, рассчитываемый по показателям крупнейших 20 банков Украины, по трехмесячным вкладам в гривне находится на уровне 13,2% годовых. Конечно, и крупные банки будут постепенно повышать ставки, но не столь динамично, как средние и небольшие, считает он.

Текущая ситуация с портфелями банков

Банкир Борис Рафалович в комментарии 24 Каналу рассказал, что доля депозитов в портфелях банков такова:

в государственных банках доля денег, которые украинцы держат в депозитах, всего 35 – 40%;

в банках с частным капиталом эта доля еще меньше – 25 – 35%;

и только банкам с частным капиталом удается держать эту долю на уровне от 50 до 80%.

Борис Рафалович Заместитель главы правления АО "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Инициативы НБУ по новым условиям размещения депозитных сертификатов, конечно, будут стимулировать банки привлекать клиентов на более выгодные процентные ставки. Еще не произошло первой покупки банками сертификатов под 25% – как на рынке уже есть факты повышения ставок по депозитам клиентов в пределах 1 – 3%. И это только начало, потому что адаптироваться нужно всем.

Системная работа регулятора, направленная на повышение доли срочных вкладов в общей структуре депозитного портфеля, начала приносить ощутимые результаты, считает банкир Иван Свитек. Он добавляет, что несмотря на то, что пока еще нет официальных данных за март, но есть уверенность, что уже по итогам прошлого месяца можно будет увидеть радикальное изменение статистки новых депозитов в пользу именно срочных вкладов.

Это абсолютно логичное движение, учитывая тот факт, что банки, реагируя на изменение монетарной политики, вынуждены повышать ставки по депозитам от трех месяцев, уменьшать доходность вкладов на меньшие сроки и вообще прекращать действие сверхкоротких – меньше месяца – депозитов,

– рассказал во время разговора с 24 Каналом банкир.

Поэтому, по мнению Свитека, украинцам действительно следует пользоваться такой возможностью. Поскольку доходность 20% годовых в условиях фиксированного курса доллара, который, похоже, будет оставаться таким, по крайней мере, ближайшие 12 месяцев – это очень хороший показатель, который может генерировать далеко не каждый бизнес. "К тому же вообще без всякого риска", – подчеркивает банкир.

Воспользоваться ли случаем украинцам: совет банкира

В апреле прошлого года Зеленский подписал закон, который на период военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует при закрытии банка возврат всей суммы вклада. Таким образом, Фонд гарантирования вкладов обязан выплатить все, а не только вклады до 200 тысяч гривен. Поэтому, выбирая банк для депозита, обратите внимание, является ли он членом Фонда гарантирования вкладов.

Понятно, что от меня этот совет может выглядеть заангажированным, но учитывая гарантирование 100% суммы вклада ФГВФЛ во время действия военного положения и три месяца после его отмены, наиболее подходящей стратегией сейчас является размещение средств на депозите с максимальной ставкой, без привязки к размеру финучреждения,

– рассказывает Иван Свитек.

Он объясняет, что у этого процесса есть и другая сторона. Все вышеперечисленные изменения уже привели к уменьшению ставок с короткими депозитами сроком до трех месяцев. Поэтому банкир также рекомендует украинцам уделить немного внимания собственным сбережениям, размещенным на таких депозитах.

Большинство из них независимо от банка имеют опцию автопролонгации. Суть которой заключается в автоматическом продлении вклада на тот же срок, но уже по ставке, действующей на момент пролонгации. То есть если, скажем, клиент открыл депозит на 1 месяц под условные 10% годовых и не выключил автопролонгацию, депозит будет продлен еще на месяц. И уже не под 10% годовых, а под 8% или 6% годовых – по той ставке, которая действует сейчас,

– объясняет банкир.

Свитек добавляет, что если у клиента есть готовность разместить эти средства не на один, а на три месяца, он получит значительно более высокую ставку. Но чтобы воспользоваться ею, важно не упустить момент автопролонгации и своевременно остановить возобновление срока старого вклада.

Что такое депозит и как он работает

Фактически депозит – это один из инструментов для умножения собственного капитала. Вы отдаете деньги банку на определенный период времени под конкретный процент, банк же в свою очередь заставляет эти деньги работать – выдает кредиты другим вкладчикам, вкладывает в облигации и т.д. Когда срок вашего депозита истекает, вы забираете деньги и обещанный процент.

Соответственно существует несколько видов вкладов : срочные и бессрочные.

: срочные и бессрочные. Что касается выплаты процентов по вашему депозиту, то вы можете получать их ежемесячно, с капитализацией процентов, или единовременно по истечении срока депозита.

По оценке банкиров Коминбанка, в ближайшие месяцы популярными вкладами будут депозиты со сроками от 3 месяцев до 1 года. В то же время, они подчеркивают, что ставка сертификата в 25%, которую вводит НБУ с 7 апреля, не будет действовать постоянно.

Мы предварительно ориентируемся на 1 год, может быть полтора. Соответственно, тренды значительных изменений ставок и темпов роста по вкладам сроком более 1 года на рынке, пока, не просматриваются,

– рассказывает Борис Рафалович.

Разница между долгосрочными и краткосрочными вкладами

Краткосрочными депозитами считаются те, которые размещаются на несколько месяцев. Также банк может предложить открыть депозит на определенное количество дней, а не в месячном измерении. К слову, ставка в 25%, на уровне учетной ставки, касается как раз краткосрочных вкладов – на три месяца.

Долгосрочными же считаются вклады, которые вы оформляете на срок от одного года. Преимущественно более высокие проценты банки устанавливают как раз на долгосрочные вклады.

Не забудьте о налоге

Справка: доходность – это процент, выплачиваемый банком вкладчику. Чтобы посчитать реальную доходность, из суммы начисленных процентов нужно вычесть налоги и среднегодовую инфляцию.

Как и любой доход, заработанные проценты на вкладах тоже облагаются налогом. Налог на доходы физических лиц составляет 18%. Также вам придется оплатить еще дополнительных 1,5% военного сбора.

Отметим, что для уплаты налога вам никуда обращаться не нужно, это сделает за вас банк. Он рассчитает размер налога от суммы, которую вы накопили, положив деньги на депозит, и вернет вам остальную сумму.

Доходы от депозитов не следует вносить в годовую декларацию.