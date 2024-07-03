Сколько депутатам выплатили в апреле

Согласно списку народных депутатов, опубликованным на сайте Рады, в апреле всего было выплачено 2 340 350 гривен компенсации за аренду жилья или номеров в гостиницах.

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Средняя выплата при этом составляла 20 150 гривен.

Большинство депутатов получали компенсации за жилье с января по март включительно. Наибольшие суммы компенсаций получили депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко и Андрей Богданец – по 59 150 гривен каждый.

Сколько было выплачено в мае

В мае народным избранникам выплатили 2 289 350 гривен компенсации за жилье, средняя сумма выплаты составила 19 500 гривен. На этот раз компенсация включала также выплаты за апрель.

Наибольшую сумму компенсации за проживание с января по апрель получила депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцык – 78 650 гривен.

Справочно! Согласно Закону "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение деятельности Верховной Рады предусмотрены средства на аренду жилья или гостиничного номера. Это право имеют депутаты, которые не имеют жилья в Киеве, а их официальное место жительства расположено на расстоянии более 30 км от столицы.