Скільки депутатам виплатили у квітні

Згідно зі списком народних депутатів, опублікованим на сайті Ради, у квітні загалом було виплачено 2 340 350 гривень компенсації за оренду житла або номерів у готелях.

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Середня виплата при цьому становила 20 150 гривень.

Більшість депутатів отримували компенсації за житло з січня по березень включно. Найбільші суми компенсацій отримали депутати від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко та Андрій Богданець – по 59 150 гривень кожен.

Скільки було виплачено у травні

У травні народним обранцям виплатили 2 289 350 гривень компенсації за житло, середня сума виплати становила 19 500 гривень. Цього разу компенсація включала також виплати за квітень.

Найбільшу суму компенсації за проживання з січня до квітня отримала депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик – 78 650 гривень.

Довідково! Згідно з Законом "Про статус народного депутата України", у видатках на забезпечення діяльності Верховної Ради передбачено кошти на оренду житла або готельного номера. Це право мають депутати, які не мають житла в Києві, а їхнє офіційне місце проживання розташоване на відстані понад 30 км від столиці.