Детям погибших военнослужащих повысили выплаты детям погибших военнослужащих

С 1 апреля размеры социальных выплат для детей погибших добровольцев были увеличены. Речь идет, в частности, о детях добровольцев, которые не входили в состав ДФТГ.

Сколько будут платить детям

В начале полномасштабной войны многие добровольцы вступили в ряды защитников страны без официального включения в добровольческие формирования территориальных общин.

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Из-за отсутствия надлежащего законодательного регулирования дети таких военнослужащих получали меньшие выплаты в случае их гибели, чем дети других военных.

! В марте 2024 года Правительство Украины приняло решение об увеличении государственной социальной помощи для детей погибших добровольцев, которые не были частями ДФТГ.

Поэтому, с 1 апреля установлены новые размеры помощи: 7800 гривен в месяц на одного ребенка и 6100 гривен на ребенка в семьях с двумя и более детьми. Эти выплаты начисляются автоматически, без необходимости обращаться за их назначением.

Дополнительные выплаты военным

! Дети погибших добровольцев имеют право на получение пенсии в случае потери кормильца, если родители имели необходимый страховой стаж. В случае недостаточности стажа предоставляется государственная социальная помощь.

Напомним, недавно парламент принял решение, которое обязывает правительство утвердить постановление о выплате 70 тысяч гривен тем военнослужащим, выполняющим боевые задачи на передовой.

! Также скоро будет представлен законопроект о ротации военнослужащих.

Отмечаем, что выплаты военнослужащим во время военного положения делятся на два вида: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, включающее надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.