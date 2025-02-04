Отменят ли лимиты на карточные переводы для пенсионеров

С 1 февраля были введены лимиты на переводы для граждан, относящихся к группе риска. К тому же для них усилили финмониторинг.

Для чего банки проверяют денежные поступления пенсионера

Нардеп Даниил Гетманцев отметил, что усиление финмониторинга это еще один шаг по направлению к цивилизованному миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинские новости".

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Даниил Гетманцев Глава комитета Верховной Рады Украины Если по карте пенсионера проходят деньги, которые абсолютно никак не соответствуют его пенсии, то коммерческий банк имеет право спросить: "Откуда у тебя эти деньги?" Пенсионер может ответить на этот вопрос, предоставив подтверждение происхождения этих денег. Доказать, что эти деньги не получены преступным путем.

Гетманцев уточнил, что лимиты на переводы между карточками будут действовать постоянно. К финмониторингу таких операций уже присоединилось 44 банка.

Мы не можем говорить о том, что решение о каком-то ограничении принято Национальным банком и после этого оно будет отменено. Это постоянная работа по предупреждению злоупотреблений с безналичными расчетами для наркоторговли и нелегальной торговли и вплоть до терроризма,

– отметил нардеп.

По словам Гетманцева, если лицо прошло проверку, его оставят в покое.

Напомним! Финмониторинг и лимиты на карточные переводы для граждан из групп риска были внедрены с 1 февраля.