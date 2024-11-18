Из-за этого вы получаете завышенную коммуналку: что нужно знать украинцам

Часть украинцев должна срочно пройти поверку счетчика. Благодаря этому, может уменьшиться размер коммуналки.

Когда нужно осуществить поверку

Поверка необходима для того, чтобы проверить работает ли счетчик корректно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский филиал компании-газопоставщика "Газосети".

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Из-за некорректной работы, счетчик может осуществлять ошибочные начисления. В частности, показывать увеличенные данные. Соответственно, потребитель будет постоянно переплачивать за газ.

С начала года в лаборатории Житомирского филиала "Газсети" была проведена поверка 4 641 счетчика, из которых 2 872 оказались непригодными для точного учета,

– говорится в сообщении компании.

Обратите внимание! Гражданин не может проводить такую поверку самостоятельно. Эта процедура осуществляется исключительно специалистом.

Как может происходить проверка:

планово – проверка происходит раз в несколько лет (все зависит от типа устройства);

внепланово – происходит, если потребитель не уверен в том, что счетчик работает корректно.

Обратите внимание! Проверку счетчика нужно осуществлять и в случае, если устройством давно не пользовались.