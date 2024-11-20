Меняют прописку, чтобы увеличить пенсию: как пенсионеры "обманывают" ПФУ

Украинские пенсионеры начали массово "переселяться" в Чернобыльскую зону. Однако, этот переезд происходит лишь на бумаге. Таким образом пенсионеры стремятся увеличить свои выплаты.

Как пенсионеры увеличивают свою пенсию

Замминистра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что после начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне прописалось более 135 тысяч пенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Так происходит из-за того, что граждане, которые прописаны в Чернобыльской зоне имеют право на увеличенные пенсии. Соответственно, некоторые пенсионеры только прописываются в этом месте, но не живут там.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики На сегодня из-за судебных решений количество людей с такими доплатами увеличилось почти до 135 400. Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 миллиардов гривен в месяц, или примерно 15 миллиардов гривен в год. И прогрессия геометрическая.

По словам Марчак, такие действия пенсионеров серьезно ударили по госбюджету Украины. Правительство обеспокоено таким развитием событий.

Обратите внимание! В проект госбюджета на следующий год добавлена норма, которая будет регулировать выплаты чернобыльцев. Доплаты смогут получить только те лица, которые жили в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год. Этот законопроект еще не принят, его только будет рассматривать ВРУ.