Последний шанс получить "тысячу Зеленского": когда истекает срок

"Тысяча Зеленского" – это выплата, которую могут получить все украинцы. Однако срок подачи заявок ограничен. Узнайте, до какого числа можно оформить выплаты.

До какого числа можно податься на "тысячу Зеленского"

Подать заявку на выплату можно до конца февраля 2025 года, а использовать средства – до завершения года. Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что подать заявку на получение этой помощи можно не только через платформу "Дія", но и в любом банке-партнере программы, сообщает 24 Канал.

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В частности, каждый гражданин Украины, который находится на подконтрольной территории, имеет право на получение единовременной выплаты в размере 1 000 гривен. Для этого необходимо:

обратиться в банк;

подать заявление;

после чего финансовое учреждение откроет специальный счет для зачисления выплаты.