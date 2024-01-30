До конца зимы тарифы на электроэнергию не изменятся, — Шмыгаль

Украинское правительство сохранит льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств. В общем, до конца зимы изменений в стоимости тарифов для населения не произойдет.

Неизменный тариф

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что тариф на электроэнергию останется на уровне 2 гривны 64 копейки за киловатт-час.

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Он также добавил, что во всех регионах страны на сегодня не зафиксировано отключений электроэнергии и не планируются они в будущем.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины После того как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 22 гигаватт мощности. Также увеличили до 17 гигаватт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E.

По его словам, стабильность на энергетическом рынке влияет на положение бизнеса. Следовательно, правительство акцентирует внимание на поддержке украинского бизнеса и планирует внедрение дополнительных стимулов для предпринимателей.

Кроме того, министр напомнил о строительстве двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Как может вырасти тариф

Хотя сейчас изменений в стоимости электроэнергии не предполагают, специалисты все же советуют готовиться к росту цены. На днях народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк объяснил что стоимость будущего тарифа на свет может возрасти до 6 гривен, но не более.

! Рост будет органичным, ведь рыночная цена электроэнергии значительно выше, чем платят домохозяйства.

Так заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXI Group Богдан Серебренников рассказывал для 24 Канала, что рыночная цена на электроэнергию для населения в прошлом месяце составляла около 8 гривен за киловатт-час.

! Даже если повышение тарифа произойдет снова оно вряд ли пересечет "психологическую" отметку в 4 гривны за киловатт-час.

В целом либерализация тарифной политики направлена на обеспечение финансовой самодостаточности двух ключевых государственных компаний, освободив их от необходимости субсидировать тарифы для населения. Ожидается, что этот шаг позволит накопить достаточно средств в течение года для восстановления работ по достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.