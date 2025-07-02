Ради обогащения готовы на все: россияне хотят добывать украинский газ в Азовском море

Россияне хотят начать добычу газа из Азовского моря. Сейчас известно, что российское федеральное агентство по недропользованию планирует провести разведку 22 месторождений.

Из каких месторождений будет происходить добыча

Среди месторождений, которые планируют разведать, стоит выделить Морское, Северо-Казантипское и Восточно-Казантипское, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Месторождение под названием "Морское" находится всего в 40 километрах от временно оккупированного Бердянска. Стоит отметить, что открыто оно было еще в 1977 году. Однако его так и не освоили.

Оккупационные власти заявили о промышленных запасах газа в Азовском море, ссылаясь на советские архивы, где указано 22 нефтегазовые структуры, в частности Морское (находится в консервации). Необходимо провести его доразведку и промышленно-исследовательскую эксплуатацию,

– говорит исполняющая обязанности начальника отдела коммуникаций Бердянской МВА Ксения Клещенко.

С Северо-Казантипского и Восточно-Казантипского месторождений добыча также не происходила.

Обратите внимание! После аннексии Крыма в 2014 году Россия захватила активы Северо-Казантипского и Восточно-Казантипского месторождений. Именно поэтому добыча там так и не состоялась.

Чем Украине грозит добыча газа россиянами в Азовском море

Добыча из указанных месторождений приведет к негативным последствиям. Сильно пострадают жители приближенных населенных пунктов.

Важно понимать, что все "планы" оккупантов сосредоточены на собственном обогащении и обогащении России, однако отнюдь не на благосостоянии жителей оккупированных территорий. Пока жители Бердянска страдают от регулярных отключений водоснабжения и электроэнергии, оккупанты строят грандиозные планы нового этапа по эксплуатации ресурсов региона,

– сообщает Бердянская МВА.

Заметьте! Начало разведки азовских газовых месторождений негативно повлияет на экологию из-за того, что в этой зоне малая глубина моря.