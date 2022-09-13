Соответствующие цифры уже представили в Верховной Раде. Большую надежду возлагают на поддержку международных партнеров Украины.

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Какими будут доходы бюджета

Доходы бюджета планируют заложить на уровне 1,28 триллиона гривен. Это на 3% меньше, чем планировалось получить в этом году (бюджет на 2022 год составлялся еще до полномасштабной войны). Доходы обеспечат:

Налог на доходы физлиц – 129 миллиардов гривен

Налог на прибыль предприятий – 132 миллиарда гривен

Рентная плата – 120,6 миллиарда гривен

Рента за лесные ресурсы – 462 миллиона гривен

Рента за водопользование – 856,4 миллиона гривен

Рента за добычу и пользование недрами – 116,8 миллиарда гривен;

Рента за радиочастоты – 2,1 миллиарда гривен;

Рента за транспортировку – 320,9 миллиона гривен;

Акцизный налог – 137,3 миллиарда гривен;

НДС – 596,3 миллиарда гривен

Ввозная пошлина – 35,2 миллиарда гривен

ЧЧП и дивиденды – 7,3 миллиарда гривен

Азартные игры – 1,59 миллиарда гривен

Доходы от кредитов – 1,9 миллиарда гривен

Поступления от бюджетных учреждений – 45,5 миллиарда гривен.

Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы,

– подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что будет с дефицитом бюджета

К сожалению, в условиях войны доходы существенно не дотягивают до расходов, которые мы будем вынуждены делать – а они планируются в размере 2,57 триллиона гривен. Таким образом, образуется дефицит бюджета на уровне 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год. Это 20% ВВП. Чтобы покрыть бюджет, Украина будет прибегать к заимствованиям, 94% из которых планируется с внешних ресурсов.

Так что правительство будет направлять деньги только на крайне важные отрасли, на других будет экономить. Около половины всех расходов уйдут на оборону и безопасность, еще 35% на социальные программы.

Важные показатели бюджета

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

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