Соответствующие цифры уже представили в Верховной Раде. Большую надежду возлагают на поддержку международных партнеров Украины.
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Какими будут доходы бюджета
Доходы бюджета планируют заложить на уровне 1,28 триллиона гривен. Это на 3% меньше, чем планировалось получить в этом году (бюджет на 2022 год составлялся еще до полномасштабной войны). Доходы обеспечат:
- Налог на доходы физлиц – 129 миллиардов гривен
- Налог на прибыль предприятий – 132 миллиарда гривен
- Рентная плата – 120,6 миллиарда гривен
- Рента за лесные ресурсы – 462 миллиона гривен
- Рента за водопользование – 856,4 миллиона гривен
- Рента за добычу и пользование недрами – 116,8 миллиарда гривен;
- Рента за радиочастоты – 2,1 миллиарда гривен;
- Рента за транспортировку – 320,9 миллиона гривен;
- Акцизный налог – 137,3 миллиарда гривен;
- НДС – 596,3 миллиарда гривен
- Ввозная пошлина – 35,2 миллиарда гривен
- ЧЧП и дивиденды – 7,3 миллиарда гривен
- Азартные игры – 1,59 миллиарда гривен
- Доходы от кредитов – 1,9 миллиарда гривен
- Поступления от бюджетных учреждений – 45,5 миллиарда гривен.
Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы,
– подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что будет с дефицитом бюджета
К сожалению, в условиях войны доходы существенно не дотягивают до расходов, которые мы будем вынуждены делать – а они планируются в размере 2,57 триллиона гривен. Таким образом, образуется дефицит бюджета на уровне 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год. Это 20% ВВП. Чтобы покрыть бюджет, Украина будет прибегать к заимствованиям, 94% из которых планируется с внешних ресурсов.
Так что правительство будет направлять деньги только на крайне важные отрасли, на других будет экономить. Около половины всех расходов уйдут на оборону и безопасность, еще 35% на социальные программы.
Важные показатели бюджета
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.