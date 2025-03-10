Доходы пенсионного фонда выросли в начале 2025 года

В январе-феврале 2025 года доходы Пенсионного фонда Украины из всех источников составили 140,8 миллиарда гривен. Это на 13,6 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы и расходы ПФУ

Собственные поступления фонда составили 99,3 миллиарда гривен, из которых 4 миллиарда гривен – это единый взнос, поступающий из госбюджета за отдельные категории застрахованных лиц, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Несмотря на рост доходов, расходы на выплату пенсий за год увеличились на 7,2%, тогда как уровень инфляции за тот же период составил 14%.

За январь-февраль 2025 года общая сумма расходов Пенсионного фонда Украины на пенсионные и другие социальные выплаты составила 140,9 миллиарда гривен, что на 9,7 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На что потратил деньги ПФУ

На выплату пенсий было направлено 123,4 миллиарда гривен. Это на 7,2% больше, чем в январе-феврале 2024 года (115,1 миллиарда гривен).

Из государственного бюджета на покрытие пенсий, надбавок, повышений и дефицита средств Пенсионного фонда поступило 31,6 миллиарда гривен.