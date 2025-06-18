Путин стремительно теряет деньги: экспорт нефти и газа в мае обвалился

Доходы России от продаж ископаемого топлива снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Основным покупателем российских энергоносителей остается Китай.

Как уменьшились доходы России от экспорта нефти и газа

В мае 2025 года общие поступления в бюджет России от экспорта природного газа, нефти, нефтепродуктов и угля сократились на 19% в годовом сравнении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

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По подсчетам аналитиков, экспортные доходы России от продажи энергоносителей по сравнению с 2022 годом упали почти вдвое.

Морской экспорт сырой нефти приносил России в мае 176 миллионов евро в день – на 8% меньше, чем в апреле, и на 22% меньше в годовом сравнении.

Доходы от прокачки нефти через трубопроводы составляли 59 миллионов евро в день – на 8% меньше по сравнению с апрелем.

Экспорт газа в мае давал 101 миллион евро в день – 51 миллион евро за счет трубопроводов, 40 миллионов евро – за счет СПГ.

Нефтепродукты Россия продавала в мае на уровне апреля и получала доход в размере 101 миллиона евро ежедневно.

Важно! Физически объемы поставки российской сырой нефти морем в мае увеличились на 4%, однако из-за падения цен на марку Urals выручка значительно сократилась.

Кто продолжает покупать российские энергоносители

Главные направления экспорта энергоносителей из России не изменились в мае. По-прежнему, больше всего покупает Китай. Экспортные доходы России составили:

от Китая – 5,7 миллиарда евро в месяц, в основном от продажи нефти;

от Индии – 4,2 миллиарда евро в месяц;

от Турции – 1,8 миллиарда евро, преимущественно от экспорта нефтепродуктов.

от Евросоюза – 1 миллиард евро (70% – поставки газа и еще 30% – экспорт нефти, которую транспортируют в Венгрию и Словакию трубопроводом Дружба).

Стоит знать! Аналитики CREA считают, что снижение ценового потолка на российскую нефть, транспортируемую морем, с 60 до 45 долларов за баррель может сократить доходы России еще на 27% в месяц, то есть на 2,7 миллиарда евро.