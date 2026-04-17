Не хватает страхового стажа: выгодно ли его покупать в 2026 году

Страховой стаж человека весьма важен в 2026 году. От него зависит в том числе и пенсия человека. Однако иногда возникают ситуации, когда стажа не хватает.

Как докупить страховой стаж?

В таком случае его можно просто докупить, о чем сообщает Государственная налоговая служба.

Читайте также Этим пенсионерам повысят пенсии уже в мае 2026 года

В частности украинцам предлагают два варианта:

единовременная уплата за прошлые периоды, то есть оплатить стаж за месяцы, когда человек не работал или работал не официально (в 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 3 804,68 гривны за каждый месяц), сумму нужно внести полностью в течение 10 дней после заключения договора.

за каждый месяц), сумму нужно внести полностью в течение 10 дней после заключения договора. ежемесячная уплата – заключить договор минимум на год и платить взносы ежемесячно, в этом году минимальная ставка единого взноса составляет 1 902,34 гривни в месяц.

Для того, чтобы заключить договор, следует обратиться в налоговую по месту жительства с заявлением, а также иметь при себе следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность; копию трудовой книжки (при наличии); справку о страховом стаже (форма ОК-5).

Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, которые подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию, – дополнительно нужен документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве,

– говорится в тексте.

В то же время с каждым годом растет минимальная сумма выплаты для уплаты взносов, а вместе с тем стоимость "докупленного" стажа. Об этом отметили в издании "На пенсии". Тогда и возникает вопрос относительно выгодности данной покупки.

Если общая сумма пенсии превышает расходы на покупку стажа, такое решение имеет смысл. Если же нет – финансово выгоднее подождать,

– отметили в материале.

Существуют случаи, когда покупка стажа оправдывает себя, со временем пенсия "перекрывает" расходы на стаж. И иногда на десятки тысяч гривен.

Важно! Все зависит от возраста, ожидаемого размера пенсии и других индивидуальных факторов.

