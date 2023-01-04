Курс доллара развернулся в сторону снижения: где выгоднее всего купить валюту
4 января 2023, 09:39Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке за сутки изменился и развернулся в сторону понижения после продолжительного роста. Заметнее всего курс упал в банках.
Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 4 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,15 гривны (-5 копеек против 3 января), а купить за 40,75 гривны (-12 копеек).
Обратите внимание Доллар может пересечь психологическую отметку уже в первую неделю января
- Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны (-30 копеек), а продают в среднем по 42,72 гривны (-9 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,32 гривны (-3 копейки), а продают – за 40,77 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,22 гривны (+19 копеек), а продажа – 42,72 гривны (-22 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,70 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 42,20 гривны (-29 копеек), а продают за 42,55 гривны (-20 копеек).
Каким будет курс этой недели
В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что в первые дни 2023 года на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту.
- В этот период возможны попытки поднять курс выше отметки в 41 гривну.
- Но во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения должен начать снижаться, что даст толчок к укреплению гривны.
По моему мнению, в течение следующей недели стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны.