Доллар преодолел новую психологическую отметку: чего ждать на этой неделе

Доллар снова пересек новый психологический знак. Эксперт объясняет, сколько вы можете купить доллар на этой неделе.

Доллар по 42 и выше

Как рассказала 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в понедельник, 19 сентября, продавцы валюты тестируют готовность покупателей к диапазону 42,0 – 42,3 гривны.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На прошлой неделе доллар на рынке денежных средств вырос в основном, что было вызвано нехваткой банкнот на рынке. Если в понедельник можно было купить доллары за 41,50 – 41,60 гривен, то в воскресенье курс преодолел психологический барьер 42,0 гривны за доллар. А в понедельник, утром, продавцы валюты проверяют готовность покупателей на диапазон 42,0 – 42,3 гривны.

По словам эксперта, наличные интервенции Нацбанка, который в понедельник продал банкам 100 миллионов долларов и 72 миллионов евро, смягчают давление дефицита банкнот на наличный курс, но даже небольшой нехватки наличных денег на рынке пока достаточно, чтобы спровоцировать реакцию рынка.

Что будет сдерживать рост курса

Рост наличного курса выше отметки 42 гривны существенно увеличивает экономическую целесообразность приобретения валюты по "депозитной" схеме, по которой можно купить доллары по курсу 37,5 - 38,0 гривен за доллар.

Это будет сдерживать дальнейший рост курса на наличном рынке. Поэтому на этой неделе, по-моему, он будет находиться в пределах коридора 41,5 – 42,5 гривны,

– добавляет Анна Золотько.

Кстати, дисбаланс между спросом и предложением на безналичным рынке на прошлой неделе несколько усилился. Регулятор продал 528 миллионов долларов в течение недели и приобрел 17,5 миллионов долларов.

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Курс валют в банках

По данным "Минфина", 19 сентября наличный курс доллара в банках можно купить за 41,00 (+20 копеек против 16 сентября), продать – за 41,82 гривны за доллар (+12 копеек). Следовательно, курс наличного доллара установил новый максимум.

Евро банки покупают за 40,37 гривны (-3 копейки), а продают в среднем за 41,50 гривны за евро (+20 копеек).

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