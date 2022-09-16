Когда доллар перевалит за 50

Больше всего на ситуацию с долларом будет влиять война. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал Сергей Марченко, министер финансов.

Незаменимая платформа: как торговать криптовалютой эффективно

Если мы отвоевываем территории, то у нас сценарии положительные. Негативные – это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и так далее.

– отметил министер.

В случае негативного сценария, когда Украина начнет снова терять территории, доллар пересечет отметку в 50 гривен.

Что лучше: доллар или евро

Как рассказал 24 каналу Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, нужно четко понимать, что тренд на подорожание доллара будет сохраняться в дальнейшем из-за того, что в Украине война, инфляция и чрезмерное печатание денег. Поэтому прежде всего речь о покупке валюты будет касаться только тех украинцев, которые будут иметь для этого средства.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года – это официальный курс, то есть тот, что сейчас 36,6 гривны. Итак, мы понимаем, что в следующем году наличные деньги будут выше. Поэтому мой совет таков: если человек имеет средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

Интересно Доллар по 50 гривен: почему правительство ожидает такой курс

Курс валют

По данным Минфина, 16 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,80 гривен за доллар при покупке (без изменений против 15 сентября), при продаже – 41,70 гривны за доллар (+9 копеек). Евро же банки покупают за 40,40 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,30 гривны за евро (-2 копейки);

В обменниках Украины доллар США покупают в среднем за 41,53 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,88 79 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,63 гривны (+4 копейки) и продажа – 41,18 гривны (+13 копеек).

Стартовый капитал – критически важный компонент инвестиции. 24 канал совместно с криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию только читателям 24tv.ua – получите бонус для своей первой криптоинвестиции.