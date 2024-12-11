Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Тысячу от президента можно потратить только на определенные категории товаров и услуг.

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На что украинцы тратят "тысячу от Зеленского"

Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "еПоддержку", из них миллион шестьсот тысяч – заявки на детей. Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже продолжаются первые выплаты,

– сказал президент.

Зеленский рассказал: около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. На волонтерские фонды идет "значительная часть", но сколько именно, он не назвал.

"Это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам. "еПоддержка" будет работать в течение трех месяцев зимы – это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства", – высказался лидер государства.