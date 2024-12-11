Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Тисячу від президента можна витратити тільки на певні категорії товарів і послуг.

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На що українці витрачають "тисячу від Зеленського"

Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати,

– сказав президент.

Зеленський розповів: близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги. На волонтерські фонди йде "значна частина", але скільки саме, він не назвав.

"Це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію завдяки цим коштам. "єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими – це час, коли можна буде подати заявку. І протягом усього наступного року можна буде витратити ці кошти", – висловився лідер держави.