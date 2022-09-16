Коли долар перевалить за 50
Найбільше на ситуацію з доларом впливатиме війна. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів Сергій Марченко, міністер фінансів.
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Якщо ми відвойовуємо території, то у нас сценарії позитивні. Негативні – це коли у нас заблоковані порти, ми нічого не можемо експортувати, втрачаємо інфраструктуру і так далі,
– зазначив міністер.
У разі негативного сценарію, коли Україна почне знову втрачати території, долар перетне позначку у 50 гривень.
Що краще: долар чи євро
Як розповів 24 каналу, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, треба чітко розуміти, що тренд на подорожчання долара буде зберігатися надалі через те, що в Україні війна, інфляція та надмірне друкування грошей. Тому насамперед, мова про купівлю валюти стосуватиметься лише тих українців, які матимуть для цього кошти.
Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року – це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища. Тому, моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.
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Курс валют
- За даними "Мінфіну", 16 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (без змін проти 15 вересня), при продажі – 41,70 гривні за долар (+9 копійок). Євро ж банки купують за 40,40 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні за євро (-2 копійки);
- В обмінниках України долар США купують в середньому за 41,53 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,88 79 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,63 гривні (+4 копійки) та продаж – 41,18 гривні (+13 копійок).