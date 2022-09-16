Коли долар перевалить за 50

Найбільше на ситуацію з доларом впливатиме війна. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів Сергій Марченко, міністер фінансів.

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Якщо ми відвойовуємо території, то у нас сценарії позитивні. Негативні – це коли у нас заблоковані порти, ми нічого не можемо експортувати, втрачаємо інфраструктуру і так далі,

– зазначив міністер.

У разі негативного сценарію, коли Україна почне знову втрачати території, долар перетне позначку у 50 гривень.

Що краще: долар чи євро

Як розповів 24 каналу, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, треба чітко розуміти, що тренд на подорожчання долара буде зберігатися надалі через те, що в Україні війна, інфляція та надмірне друкування грошей. Тому насамперед, мова про купівлю валюти стосуватиметься лише тих українців, які матимуть для цього кошти.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року – це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища. Тому, моя порада така: якщо людина має кошти, тоді нехай купляє долари вже. На сьогоднішній момент усі інвестори тікають з євро у долари.

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Курс валют

За даними "Мінфіну", 16 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,80 гривень за долар при купівлі (без змін проти 15 вересня), при продажі – 41,70 гривні за долар (+9 копійок). Євро ж банки купують за 40,40 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,30 гривні за євро (-2 копійки);

В обмінниках України долар США купують в середньому за 41,53 гривні (-2 копійки), а продають – за 41,88 79 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,63 гривні (+4 копійки) та продаж – 41,18 гривні (+13 копійок).

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