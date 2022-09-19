Долар по 42 і вище

Як розповіла 24 каналу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, в понеділок, 19 вересня, продавці валюти тестують готовність покупців до діапазону 42,0 – 42,3 гривні.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Минулого тижня курс долара на готівковому ринку здебільшого зростав, що було викликано дефіцитом банкнот на ринку. Якщо в понеділок придбати долари можна було за 41,50 – 41,60 гривень, то в неділю курс подолав психологічний бар’єр 42,0 гривні за долар. А в понеділок від ранку продавці валюти тестують готовність покупців до діапазону 42,0 – 42,3 гривні.

За словами експертки, готівкові інтервенції Нацбанку, який минулого понеділка продав банкам 100 мільйонів доларів та 72 мільйонів євро, пом’якшують тиск дефіциту банкнот на готівковий курс, але навіть невеликого браку готівки на ринку наразі достатньо, щоб спровокувати реакцію ринку.

Що буде стримувати зростання курсу

Зростання готівкового курсу вище позначки 42 гривні суттєво збільшує економічну доцільність придбання валюти за "депозитною" схемою, за якою наразі можна придбати долари по курсу 37,5 – 38,0 гривень за долар.

Це буде стримувати подальше зростання курсу на готівковому ринку. Тож цього тижня, на мою думку, він буде знаходитися в межах коридору 41,5 – 42,5 гривні,

– додає Анна Золотько.

До слова, на безготівковому ринку минулого тижня дисбаланс між попитом та пропозицією дещо посилився. Регулятор продав на міжбанку за тиждень 528 мільйонів доларів, а придбав – 17,5 мільйона доларів.

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Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 вересня готівковий курс долара в банках можна купити за 41,00 (+20 копійок проти 16 вересня), продати – за 41,82 гривні за долар (+12 копійок). Відтак курс готівкового долара встановив новий максимум.

Євро банки купують за 40,37 гривні (-3 копійки), а продають в середньому за 41,50 гривні за євро (+20 копійок).

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