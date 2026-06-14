Российские регионы погрязли в миллиардных долгах – Кремль вновь вынужденно вмешался
Российские регионы всё глубже погружаются в долговой кризис. Несмотря на регулярные заявления Кремля об устойчивости экономики, значительная часть субъектов федерации уже не в состоянии самостоятельно выполнять свои финансовые обязательства.
Как Москва вынуждена "спасать" регионы
Поэтому правительство в очередной раз списало бюджетную задолженность – на общую сумму около 525 миллионов долларов (37,5 миллиарда рублей). Об этом сообщили в Службе внешней разведки в воскресенье, 14 июня.
Смотрите также СМИ назвали проблему, которая будет тяготить экономику России годами
На этот раз "подарок" получили Якутия, Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Владимирская, Курганская и Омская области, финансы которых уже трещат по швам.
По прогнозам российского Минфина, совокупный дефицит региональных бюджетов в этом году достигнет 26,6 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей), а более 20 субъектов федерации уже официально признаны финансово проблемными. Причины довольно стандартные:
- сокращение налоговых поступлений;
- рост социальных расходов;
- усиление нагрузки из-за военных расходов, часть которых Москва фактически перекладывает на регионы.
К слову, подобное списание долгов стало обычной практикой. Например, в 2025 году этим механизмом воспользовались 58 российских регионов, сократив объем своих обязательств примерно на 3,2 миллиарда долларов. В 2026 году от финансовой нагрузки уже освободили 54 субъекта – еще на 2,4 миллиарда долларов.
Фактически Кремль ежегодно вынужден проводить массовое финансовое "помилование" собственных субъектов, чтобы те не объявили о дефолте в прямом эфире,
– говорится в сообщении разведки.
Дело в том, что такие решения дают лишь временное облегчение. Они не устраняют причин финансовых трудностей, ведь доходы регионов не растут достаточными темпами, тогда как расходы остаются высокими, а военная экономика требует все больше ресурсов.
- Напомним, в попытках найти новые возможности экономического развития Владимир Путин собрал в Петербурге очередной форум с 3 по 6 июня. Правда, якобы из-за болезни его не посетила глава центробанка России Эльвира Набиуллина.
- Однако политтехнолог Михаил Шейтельман в эксклюзивном комментарии 24 Каналу предположил , что это может свидетельствовать о спорах по поводу финансовой политики во время войны. Кроме того, редкая критика прозвучала даже от коммунистов в Госдуме: "Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности: экономика их производит, но население не может их потреблять".