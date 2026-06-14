Российские регионы всё глубже погружаются в долговой кризис. Несмотря на регулярные заявления Кремля об устойчивости экономики, значительная часть субъектов федерации уже не в состоянии самостоятельно выполнять свои финансовые обязательства.

Как Москва вынуждена "спасать" регионы

Поэтому правительство в очередной раз списало бюджетную задолженность – на общую сумму около 525 миллионов долларов (37,5 миллиарда рублей). Об этом сообщили в Службе внешней разведки в воскресенье, 14 июня.

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На этот раз "подарок" получили Якутия, Республика Татарстан, Хабаровский край, а также Владимирская, Курганская и Омская области, финансы которых уже трещат по швам.

По прогнозам российского Минфина, совокупный дефицит региональных бюджетов в этом году достигнет 26,6 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей), а более 20 субъектов федерации уже официально признаны финансово проблемными. Причины довольно стандартные:

сокращение налоговых поступлений;

рост социальных расходов;

усиление нагрузки из-за военных расходов, часть которых Москва фактически перекладывает на регионы.

К слову, подобное списание долгов стало обычной практикой. Например, в 2025 году этим механизмом воспользовались 58 российских регионов, сократив объем своих обязательств примерно на 3,2 миллиарда долларов. В 2026 году от финансовой нагрузки уже освободили 54 субъекта – еще на 2,4 миллиарда долларов.

Фактически Кремль ежегодно вынужден проводить массовое финансовое "помилование" собственных субъектов, чтобы те не объявили о дефолте в прямом эфире,

– говорится в сообщении разведки.

Дело в том, что такие решения дают лишь временное облегчение. Они не устраняют причин финансовых трудностей, ведь доходы регионов не растут достаточными темпами, тогда как расходы остаются высокими, а военная экономика требует все больше ресурсов.