Укрэнерго имеет долг перед госкомпанией: сколько средств "должен" оператор
- Укрэнерго имеет долг 15,6 миллиардов гривен перед государственной компанией "Гарантированный покупатель" за развитие "зеленой" энергетики.
- Задолженность участников балансирующего рынка перед Укрэнерго достигла 41 миллиарда гривен, что является рекордной отметкой.
Компания Укрэнерго имеет долг перед государственной компанией "Гарантированный покупатель". Он составляет 15,6 миллиарда гривен.
Что известно о долге Укрэнерго?
Долг предусмотрен за финансовое стимулирование развития "зеленой" энергетики в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой "Гарпок".
В частности самая большая "недоплата" компании наблюдается за 2022 год – она составляет 33,8%.
В целом, в период с 2023 по 2025 годы расчеты находятся на высоком уровне:
- недоплата за 2023 год составляет – 0,8%;
- за 2024 – 10,7%;
- 2025 – 5%.
Как сообщалось ранее, задолженность участников балансирующего рынка перед компанией Укрэнерго достигла рекордной отметки – 41 миллиардов гривен. Об этом сообщили в ExPro со ссылкой на данные оператора системы передачи.
В общем, с начала 2025 года задолженность перед Укрэнерго на балансирующем рынке выросла на 18,6% – с 34,5 миллиардов гривен до 41 миллиардов гривен,
– говорится в сообщении.
Более того, резко начала расти задолженность компании перед участниками балансирующего рынка. В частности еще в середине ноября 2025 года она достигла отметки в 21 миллиард гривен. И это также является рекордным показателем.
Кроме того, по сравнению с началом 2025 года, долг Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка вырос – на 27%.
Обратите внимание! Эти данные были актуальны по состоянию на 20 ноября 2025 года.
Что еще следует знать об Укрэнерго?
- НЭК "Укрэнерго" уже имела определенные проблемы. Так компания в 2024 году оказалась на грани технического дефолта.
- В 2025 году Хозяйственный суд Донецкой области постановил взыскать с АО "ДТЭК Донецкие электросети" 5,11 миллиона гривен в пользу ЧАО "НЭК "Укрэнерго". Причиной спора стала задолженность по договору от 1 января 2024 года