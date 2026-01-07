Что известно о долге Укрэнерго?

Долг предусмотрен за финансовое стимулирование развития "зеленой" энергетики в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой "Гарпок".

В частности самая большая "недоплата" компании наблюдается за 2022 год – она составляет 33,8%.

В целом, в период с 2023 по 2025 годы расчеты находятся на высоком уровне:

недоплата за 2023 год составляет – 0,8%; за 2024 – 10,7%; 2025 – 5%.

Как сообщалось ранее, задолженность участников балансирующего рынка перед компанией Укрэнерго достигла рекордной отметки – 41 миллиардов гривен. Об этом сообщили в ExPro со ссылкой на данные оператора системы передачи.

В общем, с начала 2025 года задолженность перед Укрэнерго на балансирующем рынке выросла на 18,6% – с 34,5 миллиардов гривен до 41 миллиардов гривен,

– говорится в сообщении.

Более того, резко начала расти задолженность компании перед участниками балансирующего рынка. В частности еще в середине ноября 2025 года она достигла отметки в 21 миллиард гривен. И это также является рекордным показателем.

Кроме того, по сравнению с началом 2025 года, долг Укрэнерго перед участниками балансирующего рынка вырос – на 27%.

Обратите внимание! Эти данные были актуальны по состоянию на 20 ноября 2025 года.

Что еще следует знать об Укрэнерго?