"Нафтогаз Украины" усиливает контроль за должниками. В компании предупредили потребителей, что теперь даже небольшие долги могут привести к большим проблемам.

За какие долги будут отключать газ?

По новым правилам, "Нафтогаз" может отключить потребителя от газа даже за малейший долг в размере 40 или 50 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Украинцы, которые считают, что только большие долги приводят к отключению газоснабжения, делают ошибку, не платя за газ вовремя. Теперь это правило не действует.

Размер долга значения не имеет. Решающим является нарушение сроков оплаты и игнорирование предупреждений о прекращении поставок,

– говорится в сообщении.

Поставщик будет ориентироваться на сроки оплаты за газ, которых все потребители должны четко придерживаться. Украинцы должны платить платежки:

за поставки газа – до 25 числа следующего месяца за предыдущий (в базовом годовом предложении);

за распределение газа – до 20 числа каждого месяца.

Если потребитель просрочил более чем на 10 дней, то поставщик имеет право отрезать домохозяйство от газоснабжения.

Однако предварительно газовая компания обязана направить потребителю предупреждение об отключении, в соответствии с правилами поставки природного газа. Оно направляется в письменной форме минимум за 10 дней до прекращения поставок газа. В документе должно указываться:

основание отключения газа;

сумма долга, имеющегося у потребителя;

дата запланированного прекращения поставок.

Важно! Заметим, что "Нафтогаз Украины" является главным поставщиком газа в государстве. Голубое топливо от нее получают 98% всех потребителей.

Платежки за газ: что нужно знать?