"Нафтогаз" установил жесткие сроки: газ отрежут за малейшую задолженность
- "Нафтогаз Украины" может отключить газ потребителям за малейшие долги, в частности 40-50 гривен, если нарушены сроки оплаты.
- Потребители должны платить за газ до 25 числа следующего месяца и за распределение газа до 20 числа каждого месяца, с возможностью отключения при задержке более 10 дней.
"Нафтогаз Украины" усиливает контроль за должниками. В компании предупредили потребителей, что теперь даже небольшие долги могут привести к большим проблемам.
За какие долги будут отключать газ?
По новым правилам, "Нафтогаз" может отключить потребителя от газа даже за малейший долг в размере 40 или 50 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
Украинцы, которые считают, что только большие долги приводят к отключению газоснабжения, делают ошибку, не платя за газ вовремя. Теперь это правило не действует.
Размер долга значения не имеет. Решающим является нарушение сроков оплаты и игнорирование предупреждений о прекращении поставок,
– говорится в сообщении.
Поставщик будет ориентироваться на сроки оплаты за газ, которых все потребители должны четко придерживаться. Украинцы должны платить платежки:
- за поставки газа – до 25 числа следующего месяца за предыдущий (в базовом годовом предложении);
- за распределение газа – до 20 числа каждого месяца.
Если потребитель просрочил более чем на 10 дней, то поставщик имеет право отрезать домохозяйство от газоснабжения.
Однако предварительно газовая компания обязана направить потребителю предупреждение об отключении, в соответствии с правилами поставки природного газа. Оно направляется в письменной форме минимум за 10 дней до прекращения поставок газа. В документе должно указываться:
- основание отключения газа;
- сумма долга, имеющегося у потребителя;
- дата запланированного прекращения поставок.
Важно! Заметим, что "Нафтогаз Украины" является главным поставщиком газа в государстве. Голубое топливо от нее получают 98% всех потребителей.
Платежки за газ: что нужно знать?
- Вместе с тем "Нафтогаз" предлагает украинцам получать платежки за газ по-новому – в цифровом формате. Цифровые платежки можно найти в личном кабинете на my.gas.ua или через чат-боты GASUA в Viber или Telegram.
- Чтобы получить цифровую платежку от "Нафтогаза", потребителю необходимо отказаться от бумажной. Зато она поступает раньше. К тому же в электронной версии клиент имеет доступ к архиву оплат.
- Также "Нафтогаз" предупредил о типичных ошибках, которые потребители делают при заполнении платежек. Из-за них средства не доходят на счет, а клиентам начисляют задолженность.