Долги в подарок к недвижимости: что делать с коммуналкой предыдущих владельцев

При покупке квартиры или дома украинцы могут столкнуться с проблемой долгов за коммуналку, которые не выплатил предыдущий владелец. Оплачивать их надо только в отдельных случаях.

Кто должен платить долги за коммуналку

В Украине фиксируют случаи, когда после покупки недвижимости новый владелец получает платежки с долгами за свет, воду или тепло предыдущего жильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Также бывает, что предприятия отказываются заключать новый договор на коммунальные услуги, пока не оплатили старую задолженность.

Платить долги предыдущих владельцев нужно, если в договоре купли-продажи прямо указано, что покупатель соглашается погасить долги. Тогда такие условия являются правомерными. Если же в договоре нет упоминания о задолженности, или продавец уверял, что ее нет, а вы обнаружили долги уже после регистрации, – гасить задолженность вы не должны.

Что делать, если в платежках чужие долги

Для решения проблемы нужно действовать поэтапно:

Обратиться с заявлением к поставщику услуг.

Нужно письменно требовать открыть новый лицевой счет на ваше имя, провести сверку показателей счетчиков и списать долги до даты регистрации права собственности.

Добавьте к заявлению выписку из Госреестра прав на подтверждение даты перехода права собственности.

Обращайтесь в суд с требованием признать действия предприятия незаконными.

Это нужно сделать в случае, когда услуги не предоставляют или заставляют платить за чужие долги.

Важно! Закон Украины говорит, что обязанность оплаты услугу возникает только с момента фактического пользования, а не из-за факта перехода права собственности.