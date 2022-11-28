Доллар существенно подешевел в банках за выходные

28 ноября 2022 , 10:53
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Курс доллара за выходные развернулся в сторону падения после того, как в конце недели в течение нескольких дней оставался без изменений. Как изменился курс валют в обменниках и на черном рынке, смотрите дальше.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 28 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривны (-20 копеек против 25 ноября), а продать за 40,35 гривны (-15 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,42 гривны (-8 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,90 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,30 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,56 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,18 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 гривны (без изменений), а продажа – 40,25 гривны (-10 копеек).
  • Евро покупают по 40,87 гривны (+2 копейки), а продают за 41,12 гривны (-3 копейки).

Что прогнозируют банкиры

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 каналу, рассказала, что двухсуточный блекаут повлек за собой падение спроса почти во всех сегментах потребительского рынка, в том числе и валютном.

Банкирша считает, что ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться относительно спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40 – 40,4 гривны за доллар. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40 – 40,9 гривны за доллар .

Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) считает, что пока не видит существенных экономических оснований для ощутимых изменений курса.

Герман Марченко

Директор департамента казначейства COMINBANK

По нашим данным, в течение этой недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5 – 41 гривна за доллар . То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается.

Автор: Дар'я Вереньова