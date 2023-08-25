Доллар растет как на дрожжах: будет ли курс более 40 гривен

В начале августа доллар начал расти в цене и на сегодняшний день стоимость валюты увеличилась в среднем от 70 копеек до 1 гривны. Эксперты говорят, что на это влияет множество факторов: как прекращение зерновой сделки, так и количество беженцев. Однако существует мнение, что доллар уже не вернется к отметке 37 гривен.

Почему доллар на прошлой неделе вырос

Напомним, что с начала августа покупка доллара в обменниках в среднем выросла почти 70 копеек, а продажа – на гривну. Как рассказала банкир Анна Золотько показатели доллара на уровне 37,8 – 38,2 гривны – это признак того, что на рынке повышена нервозность.

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Кроме этого, наблюдается значительная волатильность, а спред между курсами купли и продажи увеличился – в пределах одного дня колебания курса иногда составляли более 20 копеек.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, во время разговора с 24 Каналом рассказал, что рынок ожидал таких изменений, потому что девальвационные ожидания были повышены.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Кроме того, если сравнивать с предыдущим периодом, а именно весной, у нас сейчас значительно сократился экспорт, импорт растет.

Увеличение дефицита торгового баланса: если вкратце, то НБУ компенсирует дефицит торгового баланса на межбанке интервенциями. Например, весной интервенции НБУ были где-то 260 миллионов долларов еженедельно. Сейчас интервенции выросли до 468 миллионов еженедельно.

Интервенции Это целенаправленное влияние центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс. Это осуществляется посредством продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.

Аграрный сектор: сейчас экспорт в этой отрасли рухнул на 30% после прекращения зерновой сделки со стороны России. Многие агрохолдинги заявляют, что они снизили существенно экспорт, а некоторые – вообще до 0. А вот другие компании, например Метинвест, заявила, что испытывает проблемы с логистикой через Польшу, потому что порты загружены и отсутствуют грузовые мощности.

сейчас экспорт в этой отрасли рухнул на 30% после прекращения зерновой сделки со стороны России. Многие агрохолдинги заявляют, что они снизили существенно экспорт, а некоторые – вообще до 0. А вот другие компании, например Метинвест, заявила, что испытывает проблемы с логистикой через Польшу, потому что порты загружены и отсутствуют грузовые мощности. Вероятность еще одного энергокризиса: есть ожидание, что проблемы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, приведут к еще большему "перекосу" баланса. Все потому, что некоторые предприятия будут приостановлены, а соответственно товары нужно будет дополнительно импортировать.

есть ожидание, что проблемы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, приведут к еще большему "перекосу" баланса. Все потому, что некоторые предприятия будут приостановлены, а соответственно товары нужно будет дополнительно импортировать. Импортеры: осень – это активный деловой сезон, поэтому накануне импортеры всегда закупаются и формируют свои заявки на этот период, чтобы все доехало и было в достаточном объеме. Таким образом, формируется дополнительный спрос на доллар.

осень – это активный деловой сезон, поэтому накануне импортеры всегда закупаются и формируют свои заявки на этот период, чтобы все доехало и было в достаточном объеме. Таким образом, формируется дополнительный спрос на доллар. Проверки в обменниках: известно, что из-за этого на рынке формируются дополнительные "перекосы" именно на наличные.

известно, что из-за этого на рынке формируются дополнительные "перекосы" именно на наличные. Решение о гибком курсе: Сейчас банки анализируют ситуацию с курсом и ожидают решения Нацбанка о переходе к гибкому курсу. Регулятор может принять решение как в сентябре, так и в октябре. Соответственно, есть рыночные ожидания: либо фиксированный курс повысят, либо перейдут к гибкому курсообразованию, но в фиксированных рамках.

Наличный рынок не так важен, как мы думаем

что на курс влияет и то, что растетЭксперт говорит, что они тоже формируют дополнительный спрос на валюту.

Впрочем, Олег Гетман, экономический эксперт, добавляет 24 Каналу – то, что мы видим в обменниках, на наличном рынке, это мелкие ситуации, если сравнивать с безналичным рынком, межбанком.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы На безналичности проходят все ключевые операции: экспортно-импортные операции, банковские операции, конвертации, вся аграрная и металлургическая продукция. То есть, все операции происходят по курсу 36,6 гривны.

Эксперт добавляет, что сейчас вполне прогнозируемая и стабильная ситуация. Нацбанку хватает на все, чтобы "сглаживать" любые колебания и удовлетворять потребности экспортеров/импортеров.

На сегодняшний день золото-валютные резервы превысили 41 миллиард долларов – это рекордная сумма за все годы независимости Украины.

Следовательно, валюта от партнеров поступает с избытком. Это касается безналичного рынка, который составляет 90% всех продаж. А 10% – это наличный рынок, на который влияет что угодно. А именно ситуация на черном рынке, когда увеличивается работа теневых схем.

Чего ждать осенью в отношении курса

Обратите внимание, что НБУ намерен отпустить курс. Еще в июле регулятор обнародовал стратегию валютных послаблений. Впрочем, точных дат, когда будут введены послабления, нет.

Гетман добавляет, что регулятор давно шел к этому. И он и его коллеги как эксперты аналитического центра давно предлагали переходить к гибкому курсу, ведь угроз девальвации нет.

Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золото-валютные резервы, у нас есть поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепления гривны до 35 или до 33 гривен,

– отмечает эксперт.

Поэтому, по мнению господина Олега, осенью стоит ожидать того, что Нацбанк решится отпустить курс и перейдет к гибкому курсообразованию, как это и должно быть в развитой экономике.

А вот по прогнозам Шевчишина цена доллара сможет немного снизиться в дальнейшем, но это будет рыночное колебание. Между тем постоянного какого-то снижения не стоит ожидать. Более того, эксперт говорит, что не ожидает до конца года, что доллар будет находиться и дальше на уровне 37 гривен, как это было раньше.

Стоимость валюты может снизиться на день или несколько дней, но какое-нибудь устойчивое снижение вряд ли будет. Тем более если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно изменит фиксированный курс, то межбанк и наличный курс будут близки друг к другу,

– добавляет он.

По мнению господина Андрея, это будет в пределах 41 – 42 гривен. Возможно, наличный курс будет даже немного выше.

Какой курс доллара