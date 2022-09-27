Доллар и евро дешевеют: за сколько можно купить валюту
Доллар продолжает дешеветь после резкого роста на прошлой неделе. Существеннее всего курс снизился за сутки на черном рынке. За сколько сегодня можно купить валюту, смотрите дальше.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 27 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривны за доллар при покупке (без изменений против 26 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,50 гривны за доллар (-20 копеек).
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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 40 гривен (-30 копеек), а продают в среднем за 41,10 гривны за евро (-60 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,19 гривны (-19 копеек), а продают – за 42,55 гривны (-33 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,20 гривны (-31 копейка) и продажа – 40,67 гривны (-44 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,42 гривны (-23 копейки), а продажа – 42,60 гривны (-35 копеек).
- Евро продают по 40,35 гривны (-1,26 гривны), а покупают за 40,70 гривны (-40 копеек).
Каким будет курс на этой неделе: прогноз
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала, рассказала, что укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне.
На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.