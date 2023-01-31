Доллар и евро подешевели в последний день января

Курс доллара и евро на наличном рынке несколько снизился в последний день января. За сколько покупают и продают валюту обменники, банки и на черном рынке, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,10 гривны (-2 копейки против 30 января), а купить за 40,55 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 43 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,70 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,25 гривны (-10 копеек), а продают – за 40,48 гривны (-4 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продают – за (-4 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,40 гривны (-7 копеек), а продажа – 43,67 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,31 гривны (-9 копеек), а продажа – 40,40 гривны (-8 копеек).

(-9 копеек), а продажа – (-8 копеек). Евро покупают по 43,46 гривны (-4 копейки), а продают за 43,65 гривны (+1 копейка).

Каким будет курс на этой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что, вероятнее всего, на этой неделе участники наличного рынка постараются активизировать восходящий курсовой тренд на рынке, ориентируясь на сезонность.

Она объясняет, что на переходную дату приходится высокий сезон выплат зарплат украинцам. Дополнительная же освобожденная ликвидность частично попадает на валютный рынок в виде спроса на иностранную валюту, чем и пытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.