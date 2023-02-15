Доллар и евро уверенно дешевеют в банках и обменниках

Доллар и евро на наличном рынке подешевели до 16 копеек за сутки. Наиболее ощутимо курс изменился в банках, таме доллар самый дешевый.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,60 гривны (-5 копеек против 14 февраля), а купить за 40,05 гривны (-5 копеек).

Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе

Наличное евро банки покупают за 42,02 гривны (-8 копеек), а продают в среднем по 42,80 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,45 гривны (-16 копеек), а продают – за 39,93 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (-16 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,03 гривны (-16 копеек), а продажа – 42,66 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны (-10 копеек), а продажа – 39,90 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 42,40 гривны (без изменений), а продают за 42,58 гривны (-2 копейки).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.