Доллар и евро уверенно дешевеют в банках и обменниках
15 февраля 2023, 09:57Читати новину українською
Доллар и евро на наличном рынке подешевели до 16 копеек за сутки. Наиболее ощутимо курс изменился в банках, таме доллар самый дешевый.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 15 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,60 гривны (-5 копеек против 14 февраля), а купить за 40,05 гривны (-5 копеек).
Интересно Перевалит ли доллар за 41 гривну на следующей неделе
- Наличное евро банки покупают за 42,02 гривны (-8 копеек), а продают в среднем по 42,80 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,45 гривны (-16 копеек), а продают – за 39,93 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,03 гривны (-16 копеек), а продажа – 42,66 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны (-10 копеек), а продажа – 39,90 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают по 42,40 гривны (без изменений), а продают за 42,58 гривны (-2 копейки).
Каким будет курс этой недели
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в начале этой недели доллар будет удерживать позиции вблизи психологического уровня в 40 гривен за доллар, хотя небольшое превышение предложения над спросом толкает рынок ниже указанной отметки.
По моему мнению, в ближайшие дни такие тенденции будут оставаться актуальными, а значит, несмотря на сопротивление рынка, скорее всего, гривня будет понемногу укрепляться. В течение недели курс доллара будет находиться в коридоре 39,60 – 40,40 гривен.