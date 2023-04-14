Доллар медленно двигается вверх, а евро наоборот стремительными темпами

Курс доллара и евро на наличном рынке стабильно растет. Европейская валюта прибавила к 35 копеек за последние сутки, тогда как доллар всего 7 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 14 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (без изменений против 13 апреля), а купить за 37,95 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,70 гривен (+20 копеек), а продают в среднем по 41,50 гривны (+35 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,30 гривны (-11 копеек), а продают – за 37,83 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,82 гривны (+15 копеек), а продажа – 41,50 гривны (+31 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,85 гривны (+7 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают по 41,20 гривны (+30 копеек), а продают за 41,40 гривны (-26 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Амплитуда таких колебаний может быть в диапазоне 30 – 50 копеек.

Марченко подчеркнул, что такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.

Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет содержаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.