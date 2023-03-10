Доллар и евро резко подешевели в обменниках

10 марта 2023, 10:08
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Наличный доллар и евро резко за сутки подешевели в обменниках. Также валюта продолжила уверенно снижаться в банках и черном рынке.

Курс валют в банках

  • По данным "Минфина", 10 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,20 гривны (-10 копеек против 9 марта), а купить за 38,70 гривны (-15 копеек).

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  • Наличное евро банки покупают за 40,10 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,80  гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,17 гривны (-3 копейки), а продают – за 38,54 гривны (-21 копейка), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (без изменений), а продажа – 40,52 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,35 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,49 гривны (-11 копеек).
  • Евро покупают по 40,30 гривны (-5 копеек), а продают за 40,55  гривны (-10 копеек).

Каким будет курс на следующей неделе

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, что, судя по всему, в ближайшие 2 – 3 недели курсовой коридор сохранится в своих новых пределах, что непременно положительно скажется на экономическом развитии страны уже в апреле – мае 2023 года.

 

Герман Марченко

Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK)

В период с 13 по 19 марта глобальные изменения не предусматриваются: курсовые колебания возможны в размере 0,3 – 0,5 гривны, а наличный курс будет находиться в пределах 38 – 39 гривен за доллар и 40 – 41 гривны за евро. Наличный курс в обменных пунктах будет стабильным и прогнозируемым.

Автор: Дар'я Вереньова