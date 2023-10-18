Валюта существенно подешевела в обменниках: как изменился курс за сутки

18 октября 2023, 10:21
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Евро и доллар подешевели в обменниках на около 20 копеек. А вот в банках и на черном рынке курс доллара остался без изменений.

Курс валют в банках

  • По состоянию на 18 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 38,05 гривны (без изменений против 17 октября ), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).

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  • Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,40 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 40,59 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

  • В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,57 гривны (-24 копейки), а продажа – 38,22 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 40 гривен (-21 копейка), а продажа – 40,77 гривны (+18 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (без изменений), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).
  • Евро покупают за 40,40 гривны (+10 копеек), а продают за 40,59 гривны (+9 копеек).

Каким будет курс этой недели

На этой неделе банкирша Анна Золотько ожидает постепенного укрепления гривни на наличном рынке. При этом же с высокой вероятностью стоимость доллара на ВРУ начнет умеренно расти, возвращаясь к отметкам, фиксировавшимся на старте режима управляемой гибкости.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

На мой взгляд, наличный курс продажи доллара будет испытывать давление со стороны общего сокращения спроса и конкуренции с безналичными каналами приобретения валюты населением. Следовательно стоимость наличного доллара на следующей неделе будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,20 гривны за доллар.

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Автор: Дар'я Вереньова