Доллар продолжает лихорадить: как изменился курс за сутки
28 апреля 2023, 10:02Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке демонстрирует маятниковые колебания: резко падает, а затем столь резко растет. В сутки американская валюта подешевела в банках еще на 10 копеек, а вот в обменниках наоборот добавила 23 копейки.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 28 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (-10 копеек против 27 апреля), а купить за 37,95 гривны (-5 копеек).
Читайте также Привлекательные депозиты и более низкая инфляция: интервью с заместителем главы НБУ о будущем экономики
- Наличное евро банки покупают за 41 гривна (-5 копеек), а продают в среднем по 41,75 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,45 гривны (+23 копейки), а продают – за 37,93 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,03 гривны (+36 копеек), а продажа – 41,75 г ровные (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,90 гривны (+13 копеек).
- Евро покупают по 41,41 гривны (+6 копеек), а продают за 41,60 гривны (+9 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
Ввиду того, что на прошлой неделе еще ряд банков снизил стоимость доллара при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите, значительного потенциала для дальнейшего роста курса на наличном рынке я не вижу.
По мнению банкирки, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар,