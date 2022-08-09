Доллар на черном рынке почти 40: наличный курс 9 августа

Курс доллара и евро в банках остался практически без изменений по сравнению с предыдущим днем. Самый высокий курс у доллара 9 августа на черном рынке, почти 40 гривен. Детальнее с наличным курсом на сегодня можно ознакомиться в материале.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 9 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,60 гривны за доллар при покупке (без изменений по сравнению с днем ранее). В то время как продают валюту в банках за 39,70 гривны за доллар (+2 копейки).

Евро банки покупают за 39 гривен (без изменений), а продают в среднем за 40,30 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,85 гривны (+45 копеек), а продают – за 39,66 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+45 копеек), а продают – за (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (+25 копеек) и продажа – 40,21 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,47 гривны (-22 копейки), а продажа – 39,72 гривны (+17 копеек).

(-22 копейки), а продажа – (+17 копеек). Евро продают по 39,85 гривны (+25 копеек), а покупают за 40,22 гривны (+12 копеек).

Что происходит с курсом

21 июля НБУ резко повысил официальный курс доллара на 25% и зафиксировал его на уровне 36,5686 гривны за доллар. Наличный рынок сразу отреагировал на такие действия регулятора, после чего курс доллара взлетел до 42 гривны за доллар.

Глава Совета НБУ Василий Фурман подчеркнул, что никаких факторов для ослабления гривны после решения регулятора не было. По его мнению, психологический фактор – причина резкого роста курса на наличном рынке и обвала гривны. Потому НБУ 29 июля запретил обменникам использовать табло с курсом иностранных валют. Чтобы минимизировать спекуляции на валютном рынке и создать конкурентную среду.

Также Фурман рассказал, что в банках есть наличный доллар, который украинцы могут купить по курсу 36,6 гривны, правда, есть ограничение в 50 тысяч гривен. Он также подчеркнул, что не все банки производят такие операции. Всё зависит от стратегии того или иного банка.

Что прогнозируют эксперты

Экономический эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. По мнению экономического аналитика Алексея Козырева , курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36, 57 гривен – до 41,50 гривен – для доллара. По евро – от 37, 30 до 42,90 гривен.

, курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36, 57 гривен – до 41,50 гривен – для доллара. По евро – от 37, 30 до 42,90 гривен. Глава аналитического департамента IК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть отменен уже осенью.

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