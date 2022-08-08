Курс валют в банках

По данным "Минфина", 8 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,60 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 5 августа). В то время как продают валюту в банках за 39,68 гривен за доллар (-2 копейки).

Банки покупают евро за 39 гривен (-25 копеек), а продают в среднем за 40,30 гривны за евро (+10 копеек);

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривен (-7 копеек), а продажа – 39,55 гривен (-36 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-36 копеек). Евро продают по 39,60 грн. (-8 копеек), а покупают за 40,10 гривен (-28 копеек).

Напомним! 21 июля НБУ зафиксировал официальный курс на уровне 36,5686 гривны за доллар. Больше об этом, рассказывали здесь.

Как купить доллар по 36,6 гривны Заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман рассказал, что в банках есть наличный доллар, который украинцы могут купить, что есть некоторые ограничения. Вы однозначно можете его купить. Там курс рыночный. То есть, он отличается от безналичного курса, который зафиксирован 36,6 гривны. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тысяч гривен через некоторые банки,

– поделился эксперт. Он также подчеркнул, что не все банки производят такие операции. Всё зависит от стратегии того или иного банка. Детальнее В Нацбанке рассказали, как купить доллар по 36,6 гривны Каким будет курс доллара: прогноз экспертов

Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривен вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

рассказала, что официальный курс в 36,6 гривен вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Курс будет на уровне около 37-38 гривен за доллар.

прогнозирует, что паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Курс будет на уровне около 37-38 гривен за доллар. По мнению экономического аналитика Алексея Козырева, курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36,57 гривен – до 41,50 гривны – для доллара. По евро – от 37, 30 до 42,90 гривен.

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