Курс валют в банках
По данным "Минфина", 8 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,60 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 5 августа). В то время как продают валюту в банках за 39,68 гривен за доллар (-2 копейки).
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Банки покупают евро за 39 гривен (-25 копеек), а продают в среднем за 40,30 гривны за евро (+10 копеек);
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривен (-7 копеек), а продажа – 39,55 гривен (-36 копеек).
- Евро продают по 39,60 грн. (-8 копеек), а покупают за 40,10 гривен (-28 копеек).
- Экономическая эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривен вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.
- Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Курс будет на уровне около 37-38 гривен за доллар.
- По мнению экономического аналитика Алексея Козырева, курс в период с 4 по 10 августа будет в пределах коридора от 36,57 гривен – до 41,50 гривны – для доллара. По евро – от 37, 30 до 42,90 гривен.