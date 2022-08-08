Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 8 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,60 гривні за долар при купівлі (+10 копійок проти 5 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,68 гривні за долар (-2 копійки).

Євро банки купують за 39 гривень (-25 копійок), а продають в середньому за 40,30 гривні за євро (+10 копійок);

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,25 гривні (-7 копійок), а продаж – 39,55 гривні (-36 копійок).

(-7 копійок), а продаж – (-36 копійок). Євро продають по 39,60 гривні (-8 копійок), а купують за 40,10 гривні (-28 копійок).

Нагадаємо! 21 липня НБУ зафіксував офіційний курс на рівні 36,5686 гривні за долар. Більше про це, розповідали тут.

Як купити долар по 36,6 гривні Заступник голови Ради НБУ Василь Фурман розповів, що у банках є готівковий долар, який українці можуть купити, що правда є деякі обмеження. Ви однозначно вже можете його купити. Там курс ринковий. Тобто він відрізняється від безготівкового курсу, який зафіксований 36,6 гривні. Також можна купити і безготівковий долар у межах до 50 тисяч гривень через деякі банки,

– поділився експерт. Він також підкреслив, що не всі банки проводять такі операції. Все залежить від стратегії того чи іншого банку. Детальніше У Нацбанку розповіли, як купити долар по 36,6 гривні Яким буде курс долара: прогноз експертів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Курс буде на рівні близько 37 – 38 гривні за долар.

прогнозує, що паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Курс буде на рівні близько 37 – 38 гривні за долар. На думку економічного аналітика Олексія Козирева, курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.

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