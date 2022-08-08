Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 8 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,60 гривні за долар при купівлі (+10 копійок проти 5 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,68 гривні за долар (-2 копійки).
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Євро банки купують за 39 гривень (-25 копійок), а продають в середньому за 40,30 гривні за євро (+10 копійок);
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,25 гривні (-7 копійок), а продаж – 39,55 гривні (-36 копійок).
- Євро продають по 39,60 гривні (-8 копійок), а купують за 40,10 гривні (-28 копійок).
- Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.
- Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Курс буде на рівні близько 37 – 38 гривні за долар.
- На думку економічного аналітика Олексія Козирева, курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.