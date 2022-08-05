Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,50 гривні за долар при купівлі (+30 копійок проти 4 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,70 гривні за долар (+20 копійок).

Євро банки купують за 38,75 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 40,20 гривні за євро (+20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,21 гривні (+53 копійки), а продають – за 39,73 гривні (+51 копійка), за даними finance.ua.

(+53 копійки), а продають – за (+51 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,38 гривні (-34 копійки) та продаж – 40,30 гривні (+81 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,32 гривні (+79 копійок), а продаж – 39,91 гривні (+73 копійки).

(+79 копійок), а продаж – (+73 копійки). Євро продають по 39,68 гривні (+5 копійок), а купують за 40,38 гривні (-88 копійок).

Нагадаємо! 21 липня НБУ зафіксував офіційний курс на рівні 36,5686 гривні за долар. Більше про це, розповідали тут.

Яким буде курс долара: прогноз експертів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Курс буде на рівні близько 37 – 38 гривні за долар.

прогнозує, що паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Курс буде на рівні близько 37 – 38 гривні за долар. На думку економічного аналітика Олексія Козирева, курс у період з 4 по 10 серпня буде межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень – для долара. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень.

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