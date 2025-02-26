Где купить доллар можно менее чем за 42 гривны

В банках доллар почти не изменился за последние сутки, а на черном рынке валюта наоборот упала. Зато евро показало рост почти везде.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (без изменений по сравнению с 25 февраля) и продажа по 42,05 гривны (+5 копеек).

Читайте также Мировой долг рекордно вырос: на какие страны он приходится больше всего

Покупка евро происходит по 43,55 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,10 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,66 гривны (-14 копеек), а продать по 41,75 гривны (-8 копеек).

(-14 копеек), а продать по (-8 копеек). Покупка евро по 43,85 гривны (+5 копеек), а продажа по 44 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,40 гривны (-11 копеек), а продают по 41,93 гривны (+31 копейка), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают по (+31 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,70 гривны (+4 копейки), а продают по 44,20 гривны (+20 копеек).

Что с курсом доллара за последние 3 года

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина для 24 Канала, от начала полномасштабного вторжения сначала курс был зафиксирован и наблюдалось значительное отхождение курса межбанка от наличного курса.

Затем были введены значительные валютные ограничения, которые сохраняются до сих пор. В октябре 2023 НБУ перешел к режиму управляемой гибкости, а поэтому курс перешел в управляемое плавание.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик При этом я напомню, что действуют масштабные ограничения на выход капитала. То есть все нерезиденты, инвесторы, которые имеют средства в Украине, сейчас не могут их вывезти из страны. Такой фактор спасает гривну от еще большего "сползания".

По словам Шевчишина, важно сбалансировать входящий поток инвестиций, помощи и других поступлений, которые потом позволят сбалансировать выход инвесторов притоком валюты в страну.