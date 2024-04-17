Остался на месте: какой курс доллара установил Нацбанк

Нацбанк оставил на той отметке, что и вчера курс доллара. Стоимость не изменилась. Зато курс евро потерял несколько копеек. Завтра ожидается, что стоимость доллара вырастет.

Официальный курс 17 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара не изменилась по сравнению с 16 апреля.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 42,12 гривны, что на 4 копейки меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 18 апреля:

доллар – 39,54 гривны,

евро – 42,05 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,35 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,45 гривны , а продажа – 39,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,68 гривны, а продажа – 39,80 гривны.

Каким будет курс доллара в 2029 году

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару может к 2029 году составлять 54 гривны. А в 2024 году прогнозируют, что он достигнет аж 41 гривны.

в 2024 году – 41,0 гривны;

в 2025 году – 45,8 гривны;

в 2026 году – 48,6 гривны;

в 2027 году – 50,4 гривны;

в 2028 году – 52,1 гривны;

в 2029 году – 54,1 гривны.

По прогнозу экономики Украины, то МВФ ожидает, что в 2024 году уровень вырастет на 3,2%. Зато в 2025 году этот показатель ускорится – до 6,5%, а в 2026 году – 5,0%.

Интересно, что среднегодовая инфляция в этом году может быть на уровне 6,4%, в 2025 году – 7,6%, а в 2026 году – 6,2%.

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