Доллар завис на новой психологической отметке: какой курс в банках

Курс доллара вчера опустился ниже 37 гривен и завис на этой новой психологической отметке. В НБУ отметили, что спред между официальным и наличным курсом будет сокращаться и дальше. Какой сегодня курс в обменниках, банках и на черном рынке читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 36,90 гривны (без изменений против 5 апреля), а купить за 37,40 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40 гривен (-3 копейки), а продают в среднем по 40,80 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,88 гривны (+3 копейки), а продают – за 37,42 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (-22 копейки), а продажа – 40,60 гривны (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,21 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,34 гривны (+4 копейки).

(+9 копеек), а продажа – (+4 копейки). Евро покупают по 40,35 гривны (+2 копейки), а продают за 40,55 гривны (без изменений).

Каким будет курс в первую неделю апреля

В НБУ отметили, что спред между наличным и официальным курсом в дальнейшем будет снижаться. Потому что в течение последнего месяца разрыв сократился способствовали калибровке валютных ограничений, созданию альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и мерам НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений, отметил регулятор в монетарном обзоре

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу спрогнозировала, что вероятно на этой неделе временно усилится спрос на валюту на наличном рынке, учитывая низкий курс, спровоцирующий временный рост стоимости доллара.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение недели наличный курс будет колебаться в пределах 37,4 – 38,2 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко считает, что в предпасхальный период гривна может окрепнуть на 2 – 3%.