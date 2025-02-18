НБУ опустил доллар и евро в цене

Регулятор установил курс доллара на более низком уровне, чем в предыдущий день. Курс евро также потерял цену. В то же время на завтра курсы валют несущественно изменятся.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,55 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек против 17 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,51. То есть цена упала на 8 копеек.

Читайте также Крипта, недвижимость и элитные авто: НАБУ объявило стоимость арестованных активов в 2024 году

По состоянию на 19 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,57 гривны,

евро – 43,46 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,32 гривны , продажа – по 41,92 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,70 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 40,95 гривны, продажа – 41,75 гривны.

Какой прогноз курса на неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, Нацбанк будет проводить эффективную политику и держать валютный рынок под наблюдением. Поэтому, это будет нивелировать любые признаки "воспаления".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.

Обратите внимание! С 17 по 23 февраля, на межбанке доллар может достичь диапазона 41,80 – 42,20 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,80 – 42,30 гривны за доллар.