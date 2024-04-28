Изменится ли курс доллара до конца весны: в мае возможны проседания

В последний месяц весны, по прогнозам банкира, курс доллара будет оставаться стабильным. Впрочем, перед праздниками могут произойти несущественные изменения.

Каким будет начало мая для доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в мае вряд ли возможно изменение стратегии НБУ.

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По словам банкира, общие правила курсообразования останутся постоянными, а именно ежедневные колебания курсов как в сторону подорожания, так и в сторону уменьшения, незначительное отклонение от базового курса или распространение стратегии регулятора на наличный рынок и тому подобное.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В первую декаду мая на наличном рынке может сработать "правило праздника". Ожидается, что перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%.

Поэтому, вероятно, в первые 10 дней мая курсы валют незначительно снизятся. А уже после праздников могут вернуться к апрельским коридорам.

Какой курс прогнозируется

Стоит добавить, что на ситуацию на валютном рынке в мае может повлиять объем получения макрофинансовой поддержки, ведь США наконец приняли долгожданный пакет помощи.

Речь идет о почти 61 миллиарде долларов. Экономическая часть этого пакета составляет 9,4 миллиарда долларов, то есть до конца года поступления финпомощи могут составить до 1,2 миллиарда долларов ежемесячно.

Лесовой прогнозирует, что в мае коридоры колебания американской валюты могут быть в таких пределах:

на межбанке – 39 – 41 гривна,

– 39 – 41 гривна, на наличном рынке – 39 – 41 гривна.

В итоге, добавляет банкир, в мае общая ситуация на валютном рынке останется достаточно стабильной и в меру контролируемой.

На рынке образована система валютных изменений, и вряд ли она претерпит глобальные изменения,

– говорит Тарас Лесовой.

Несмотря на то, что ожидаются незначительные предпраздничные проседания курсов, в общем измерении это будет временным, а иногда малозаметным, явлением.