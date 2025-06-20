Валюты полезли вверх: доллар достиг 42 гривен
- Курс доллара в банках достиг 42 гривен, а продажа евро банками – 48,50 гривны.
- Зато на черном рынке доллар обменивают по 41,70 гривны, а покупают по 41,73 гривны; евро же обменивают по 48,20 гривны, а покупают по 48,35 гривны.
Рост стоимости обеих валют наблюдается как в банках, так и в на черном рынке. Евро существеннее всего выросло на черном рынке, а вот доллар даже достиг 42 гривен в банках при продаже.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 20 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (+15 копеек против 19 июня) и продажа по 42 гривны (+15 копеек).
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- Покупка евро проходит по 47,65 гривны (+15 копеек), продажа – по 48,50 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,70 гривны (+10 копеек), а продать по 41,73 гривны (+16 копеек).
- Покупка евро по 48,20 гривны (+19 копеек), а продажа по 48,35 гривны (+12 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 19 июня, доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (-11 копеек), а продают по 41,70 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- По состоянию на 20 июня, евро покупают по 48,06 гривны (-3 копейки), а продают по 48,71 гривне (+19 копеек).
По сколько будут валюты
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на наличном рынке курсы валют будут в таких диапазонах, как 41,45 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47,50 гривны за евро.
Лесовой добавляет, что на конец июня не ожидается, что будут резкие изменения на рынке. Кроме того, спрос несколько доминирует над предложением, но эта разница не является большой.
В условиях режима управляемой гибкости любые существенные изменения доллара, то есть резкий рост, или стремительное падение курсов, почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.
Также, по курсу евро, его будут формировать мировые торги пары доллар/евро. И даже несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, каждая из валют, таких как доллар и евро, будет оставаться "при своем".