Валюты подорожали: что с ценой в обменниках и на черном рынке
10 декабря 2024, 10:10Читати новину українською
В обменниках и на черном рынке тренд на подорожание валют, ведь доллар и евро при покупке и продаже прибавили в цене за последние сутки. В то же время в банках цена остается без существенных изменений.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 10 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (без изменений по сравнению с 9 декабря) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,65 гривны (-2 копейки), а продажа по 44,30 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек), а продать по 41,86 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро по 44,25 гривны (+8 копеек), а продажа по 44,43 гривны (+19 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,26 гривны (+12 копеек), а продают по 41,88 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,66 гривны (+18 копеек), а продают по 44,51 гривны (+7 копеек).
Какой прогнозируют курс эксперты
Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, прогнозы, которые были ранее, свидетельствуют о том, что существенного роста доллара не будет.
На рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.
Колебания на межбанке и наличном рынке могут достигать таких диапазонов:
- межбанк – 41,4 – 41,8 гривни за доллар,
- на наличном рынке – 41,5 – 42 гривни за доллар.