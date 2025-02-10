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Экономика Макроэкономика В феврале гривна может закрепиться относительно доллара на определенной отметке
10 февраля, 18:40
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В феврале гривна может закрепиться относительно доллара на определенной отметке

Валерия Городинская

Ожидается, что ситуация на валютном рынке в феврале будет стабильной, а значит резких изменений не прогнозируется. В то же время цена валюты может находиться на уровне 42 гривен, что на сегодня выше, чем уровень официального курса.

Какие прогнозы курса на февраль

Как прогнозирует экономист Даниил Монин для 24 Канала, в феврале, вероятнее всего, курс гривны к доллару будет на уровне 42 гривен.

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По мнению Монина, сейчас происходит временное укрепление доллара, а потому на этот год негативный прогноз по курсу.

 

Даниил Монин

Эксперт Украинского института будущего

Текущий прогноз по среднему курсу в 2025 году – 44 гривны за доллар, а на конец года – аж 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны до конца года.

Дело в том, что если война остановится, то пока трудно прогнозировать эффекты, но вероятно более положительный сценарий.

Что предполагается на валютном рынке в этом месяце

В то же время еще раньше в комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что в феврале ожидается стабильная стоимость основных валют.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. В то же время на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.

Эксперт добавляет, что валютные колебания скорее всего будут оставаться в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка.