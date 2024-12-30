Где можно обменять доллар выше чем 42 гривны

На черном рынке доллар существенно прибавил в цене за выходные, как и евро. В то же время в обменниках американская валюта при покупке валюты чуть ли не на 25 копеек выросла, а европейская валюта наоборот подешевела чуть ли не на 30 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,75 гривны (+5 копеек против 27 декабря) и продажа по 42,30 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,50 гривны (без изменений), а продажа по 44,20 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,37 гривны (+17 копеек), а продать по 42,40 гривны (+21 копейка).

(+17 копеек), а продать по (+21 копейка). Покупка евро по 44,15 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,25 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,70 гривны (-9 копеек), а продают по 42,46 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают по (+24 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,70 гривны (+11 копеек), а продают по 44,53 гривны (-27 копеек).

Что будет с курсом валют в конце декабря

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что общеэкономические факторы, например объем международной финансовой помощи и объемы валютных резервов, создают стратегический базис надежности для гривны не только на январь, но и на весь 2025 год.

Лесовой уточняет, что в начале года официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 41,80 – 42,10 гривен за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет.

Важно! А на наличном рынке коридоры валютных колебаний будут на уровне: 41,80 – 42,10 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро (на межбанке) и 41,90 – 42,20 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке).